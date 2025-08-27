ВУЧИЋ ЗА ЈУРОЊУЗ: ОСТАЈЕМО ПОСВЕЋЕНИ ДИЈАЛОГУ УПРКОС ОДБИЈАЊУ ДЕМОНСТРАНАТА
Председник Србије Александар Вучић је у интервјуу за Јуроњуз поновио свој позив на дијалог са демонстрантима, након девет месеци протеста широм земље, истичући да Србија и њена влада остају посвећене дијалогу упркос одбијању демонстраната да прихвате његове понуде за јавну дебату или превремене изборе.
У том циљу, поновио је своју понуду демонстрантима да седну на јавну дебату у отвореном разговору, који је, како је рекао, много пута раније износио.
“Ово није био мој први позив. Заправо, био је то мој пети или шести позив на дијалог, на отворени разговор. Понудио сам им чак и отворену ТВ дебату. Могу да изаберу простор, могу да изаберу студио и био сам спреман да о томе јавно разговарам јер верујем да разговор и дијалог немају никакву алтернативу“, рекао је председник Србије у интервјуу који је објављен данас.
Упркос чињеници да је његова последња понуда за јавни преговор одбијена, рекао је да пружена маслинова гранчица и даље важи.
„Моја понуда ће остати на снази док је не прихвате јер ће једног дана морати да разговарају са неким“, истакао је Вучић.
Насиље није добро за земљу, полиција остала мирна упркос претњама
Додао је да било какво насиље на улицама није добро за земљу.
Вучић је рекао да је полиција остала мирна, упркос директним претњама насиљем демонстраната.
„Реакција српске полиције се готово не може поредити са великим полицијским снагама из Европске уније“, оценио је Вучић.
Председник Србије је, поводом тврдњи учесника вишемесечних протеста да је рушење надстрешнице на новосадској железничкој станици, где је погинуло 16 особа, резултат системске корупције, изјавио да је корупција лак начин да се изнесу оптужбе и додао да је корупција присутна широм света.
„Нема сумње да корупције има свуда, широм света, у свакој земљи. Ради се о најлакшој теми коју неко може да изабере и каже – то је корупција. Наравно да има много корупције и потребно је да се против ње боримо много снажније. Врло сам одлучан да водим ту борбу“, изјавио је Вучић Телевизији Јуроњуз.
Нећу мењати Устав, председник сам још годину и по дана
Он је одбацио тврдње о плану за промену Устава, како би се кандидовао за трећи председнички мандат.
„Бићу председник још годину, годину и по дана“, изјавио је Вучић и најавио „новог председника и руководство“.
Вучић је навео да Србија остаје „чврсто на европском путу“.
„Докле сам на челу државе, Србија ће остати посвећена европским интеграцијама и спровођењу реформи“, рекао је Вучић.
Коректни односи са Москвом, спремни да будемо домаћин мировних преговора
На питање о односима са Москвом, Вучић је навео да су остали коректни и изразио спремност да у Београду угости председника Украјине Володимира Зеленског и шефа руске државе Владимира Путина, на мировним преговорима.
„Не могу да се такмичим са већима и паметнијима, али су они увек добродошли и Србија може да обезбеди добро гостопримство и сигурно место за обојицу“, изјавио је Вучић.