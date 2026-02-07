Жалбе на резултате избора поднете суду у Приштини
Након што је Панел за жалбе и притужбе одбацио приговоре истих подносилаца, врховном суду у Приштини упућено је шест жалби у вези са резултатима парламентарних избора одржаних 28. децембра, након завршетка поновног пребројавања гласова.
Панел за жалбе прихватио је једино жалбу Српске листе, која се жалила на непроглашавање њених кандидата за посланике од стране Централне изборне комисије, приликом саопштавања коначних резултата прошлог викенда.
Према саопштењу врховног суда у Приштини, две жалбе поднео је кандидат Демократске партије Косова Беким Хаџију, а по једну су поднели: Уједињена ромска партија Косова, коалиција ПАИ-ПДАК-ЛПБ, Емилија Реџепи и Нова демократска странка из Призрена.
Врховни суд има пет дана да одлучи о жалбама, а уколико их одбије, отвара се пут за оверу коначних резултата парламентарних избора.
Након овере, у року од 30 дана мора да се сазове седница за конституисање новог сазива скупштине.
ЦИК је 31. јануара прогласио да је највише гласова освојио покрет „Самоопредељење“ – 51,10 одсто, што му је донело 57 посланичких места у новом сазиву централне скупштине.
На другом месту је Демократска партија са 20,19 одсто И 22 посланичка места. Демократски савез је освојио 13,24 одсто гласова или 15 места. Алијанса за будућност добила је 5,90 одсто или шест мандата.
Српска листа је освојила девет мандата, а од загарантованих десет за српску заједницу, један је добила странка „За слободу, правду и опстанак“.
Осталих десет мандата од укупно 120 освојиле су странке Рома, Бошњака, Египћана, Турака и других мањинских заједница.