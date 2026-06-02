03/06/2026
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Догађаји / Друштво

Запослени из Косовског поморавља и Метохије придружили се протестима подршке ухапшеним директорима

Радници здравствених и просветних институција из система Владе Србије на Косову и Метохији, окупили су се десети пут мирно протестујући због хапшења и одређивања притвора директорима седам српских установа са подручја општине Грачаница.

Окупљенима испред болнице и дома здравља у Грачаници, дома здравља у Гуштерици, болнице и школе у Лапљем селу, данас су се придружили и колеге из Косовског поморавља и Метохије.

Мирни протести најављени су и за наредне дане, док ухапшени директори не буду ослобођени.

Директорима седам здравствених и школских установа са подручја општине Грачаница Основни суд у Приштини одредио је прошле недеље притвор до месец дана, јер су наводно починили кривично дело „кршење слободног опредељења бирача“.

Из тужилаштва у Приштини саопштено је да су приведени након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним претњама бирачима пред ванредне парламентарне изборе на КиМ 7. јуна.

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