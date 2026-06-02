Запослени из Косовског поморавља и Метохије придружили се протестима подршке ухапшеним директорима
Радници здравствених и просветних институција из система Владе Србије на Косову и Метохији, окупили су се десети пут мирно протестујући због хапшења и одређивања притвора директорима седам српских установа са подручја општине Грачаница.
Окупљенима испред болнице и дома здравља у Грачаници, дома здравља у Гуштерици, болнице и школе у Лапљем селу, данас су се придружили и колеге из Косовског поморавља и Метохије.
Мирни протести најављени су и за наредне дане, док ухапшени директори не буду ослобођени.
Директорима седам здравствених и школских установа са подручја општине Грачаница Основни суд у Приштини одредио је прошле недеље притвор до месец дана, јер су наводно починили кривично дело „кршење слободног опредељења бирача“.
Из тужилаштва у Приштини саопштено је да су приведени након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним претњама бирачима пред ванредне парламентарне изборе на КиМ 7. јуна.