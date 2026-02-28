Завичај у срцу: Основано удружење „Газиместан 1389“
Вечерас је у сали Политехничке школе у Пожаревцу одржана је Оснивачка скупштина Завичајног удружења „Газиместан 1389“, које окупља људе пореклом са Косова и Метохије, али и све грађане који поштују косовску традицију, историју и духовно наслеђе.
На скупу је истакнуто да је циљ удружења очување сећања на завичај, неговање културног и духовног наслеђа, као и јачање међусобне подршке заједнице, уз снажан хуманитарни фокус.
Учесницима су се обратили председник удружења и гости, међу којима је био и Александар Савковић, учесник битке на Кошарама.
Током вечери промовисана је и хуманитарна акција за помоћ породици Милоша Михајловића из села Рабовце (општина Липљан) — оца четворо малолетне деце, који уз супругу без запослења брине и о мајци са инвалидитетом. Донације су прикупљане у кутији постављеној на излазу из сале.
Свечаност је употпуњена пригодним уметничким програмом у коме су учествовали Оливера Митић, етно појац из села Ливађе, општина Липљан, гуслар Јован Дакић, рецитатор Богдан Стевановић и Камерни хор „Одјек“, а проф. др Марија Бурсаћ уручила је захвалнице појединцима и установама које су подржале организацију догађаја.
Председник удружења, наставник у пензији, Драган Костић, чија породица већ 200 година живи у Лапљем Селу, истакао је да је циљ удружења да се пронађу и упознају сви који су са простора Косова и Метохије дошли „трбухом за крухом“, најчешће као расељена лица.
– Посебно желимо да се повежу потомци људи са Косова и Метохије, наша деца, јер је то најбољи начин да се сачувају корени и одржи косовска традиција. – нагласио је Костић.
Седиште удружења биће у Пожаревцу, али координатори већ постоје у више од 20 места у Србији и сви заинтеросани ће моћи да им се обрате, пре свега када су у питању хуманитарне акције.