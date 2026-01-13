Завршено бројање гласова са ванредних парламентарних избора на КиМ
УПриштини је завршено бројање свих гласова са ванредних парламентарних избора одржаних на Косову и Метохији 28. децембра, те се очекује да Централна изборна комисија убрзо саопшти коначне резултате, потврдио је њен портпарол Ваљмир Ељези.
Покрет „Самоопредељење“ Аљбина Куртија добио је 51,11 одсто и обезбедио 57 места у будућем сазиву централне скупштине.Демократска партија Косова освојила је 20,19 одсто гласова, а у скупштини ће имати 22 места.
Демократски савез Косова је највећи губитник на изборима 28. децембра. Ова странка је пала на 15 посланичких места, са добијених 13,23 одсто гласова.
У Скупштини ће шест места имати Алијанса за будућност Косова са 5,5 одсто гласова.
Од 10 места загарантованих за Србе, Српска листа ће имати девет места, а странка „За слободу, правду и опстанак“ једно посланичко место.
Следећих 10 места обезбедиле су Косовска демократска турска партија – два, а „Вакат“, Нова демократска странка, Нова демократска иницијатива Косова, Социјалдемократска унија, Египатска либерална партија, ПСА, Јединствена горанска партија и Прогресивни ромски покрет Косова имаће по једно посланичко место.
Након пребројавања свих гласова, портпарол Централне изборне комисије, Ваљмир Ељези, рекао је да странке могу у року од 48 сати да се жале на наводна кршења правила током бројања гласова.
Ељези је додао се ДПК жалила на део гласова послатих поштом, тврдећи да су стигли након законског рока.