Златан Елек поднео оставку на место посланика у приштинској скупштини
Председник Српске листе Златан Елек поднео је оставку на место посланика у централној скупштини у Приштини, саопштила је председница тог тела Аљбуљена Хаџију.
На место Елека је именован Бранислав Николић, који је положио посланичку заклетву, пренели су медији на албанском.
Разлог подношења оставке Златана Елека није саопштен у скупштини, а до сада се није огласила ни Српска листа, која у парламенту има девет од 10 загарантованих места за српску заједницу.