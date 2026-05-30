Злочини без казне

Парастос страдалим Србима у Церници код Гњилана

На сеоском гробљу у Церници код Гњилана и у овдашњој цркви Светог Илије 28. маја окупиле су се породице седморо у периоду од 1999. до 2003. страдалих Срба из овог села. Положили су цвеће и венце крај спомен обележја посвећеног страдалима, а парастос за покој њихових душа служио је парох , Драган Којић.

Најмлађа жртва злочина над Србима у Церници био је и четворогодишњи Милош Петровић који је мучки убијен 2003.године док је ишао у продавницу надомак његове куће да купи бомбоне. Из рафала на њега и још неколико испред продавнице окупљених Срба пуцано је непосредне близине. Починиоци овог и других злочина над Србима који су убијени, али и бивали рањени на кућним праговима у послератним годинама у Церници још увек нису изведени пред лице правде.

У периоду од 1999. до 2003. године у Церници су још убијени и Миомир Савић, Божидар Стојановић , Благица Васић, Војин Васић , Тихомир Симијоновић и Трајан Трифуновић. Њихови ликови и лик малог дечака Милоша, осликани су на зидовима цркве Светог Илије.

У етнички мешовитом селу Церница до 1999.године живело је око 700 Срба, док их је данас остало нешто мање од стотину.

С.И.