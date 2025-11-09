Знамо коме служимо, како се молимо и да чувамо веру наших предака и обичаје
Традиционално у Косовској Митровици је, у суботу 8. новембра, обележена храмовна и градска слава – Митровдан
У присуство великог броја верника, у суботу 8. новембра, светом архијерејском литургијом, литијом и резањем славског колача, у цркви Светог Димитрија, у Косовској Митровици је традиционано обележена храмовна и градска слава – Митровдан.
Обележавање градске славе протекло је без присуства представника Српске листе и Канцеларије за Косово и Метохију. Такође, и ове године је изостала традиционална градска литија како је касније рецено из безбедоносних разлога.
Након литија Митрополит рашко-призренски Теодосије поручио је да је, упркос тренутним изазовима и поделама, вера оно што треба да уједини народ.
Он је свим присутнима цеститао градску славу уз реци да смо Црква Божја, да смо тело Христово, јер је Господ рекао да Цркви не могу ни врата пакла наудити.
-Пролазили смо многа тешка времена, и ја, кад сам био као ова деца, запамтио сам да је само мало људи долазило у цркву; остали нису смели – било им је прећено. Нису смели, јер су се плашили да ће изгубити неке привилегије. И данас се дешава нешто слично, додао је.
– Много је важно да знамо којим путем идемо, а сви који иду својим путем – видећемо где ће ко стићи. Наш пут је јасан, циљ је јасан – знамо коме служимо, како се молимо и да чувамо веру наших предака и обичаје. Било нас двоје, троје или више, Господ је рекао да је Он присутан где су правда и истина…, рекао је митрополит.
Он је казао да це опет доци време када це се литије виудети улицама града.
-И ове године, нажалост, нисмо имали могућност да идемо у литију улицама града, зато што је ситуација таква. Сви знамо и ко влада у овом граду и ко може да нам да неку сигурност и безбедност. Нажалост, друштво је подељено као никада до сада. Зато је ово верски празник на првом месту, и овде смо се, на литургији, окупили и учинили литију око храма, као што се увек и чинило, навео је митрополит Теодосије.
– Када прилике буду повољније, литијаце поново бити одржана улицама Косовске Митровице, као што се то чини у другим градовима православног света, нагласио је.
-Ако Бог да бољих времена – а даће Бог, можда догодине и надаље – ми ћемо правити литију онако како се литија прави у граду Солуну и другим местима. Али да то буде црквена литија, на првом месту, и да прослављамо Бога и светитеља, а не да нешто чинимо ради себе, да бисмо се показали или да би народ видео нешто што треба да види, заврсио је митрополит Теодосије.
Након беседе митрополита рашко-призренског, уследило је традиционално ломљење чеснице. Златник са посветом ове године даровао је председник Одбора за помоћ Косову и Метохији из Бањалуке, Милорад Арлов, који је Митровчанима упутио честитке поводом славе. У његово име златник је уручила председница Удружења родитеља деце са потешкоћама у развоју „Подржи ме“, Ивана Ракић.
Градска слава је завршена славским ручком у Парохијском дому при храму.
ПЕТОГОДИШЊА ГАЛА МИКЕТИЋ ИЗВУКЛА ЗЛАТНИК
На Храмовној и градској слави Косовке Митровице испред Храма Св. Великомученика Димитрија из великог славског колача петогодишња Гала Микетић извукла златник вредан 900 евра.
Одбор за помоћ Косову и Метохији из Бања Луке за 20 година прелепог Храма поклонио је златник у лику Св.Димитрија и аблема Одбора за Митровдан Храмовну и градску славу Косовске Митровице.
Ово је шести пут да поклањамо златник Косвској Митровици за Митровдан. Пет година за редом од 2015 до 2019. увјек смо обогатили славски колач што смо урадили и сада.
Посвету и честитку Одбора за златник петогодишњој Гали Микетић уручила је Ивана Ракић руководилац Дневног центра „Подржи ме-9.јануар“, дугодишњи члан и помоћник предсједника Одбора за Косово и Метохију.
З. Влашковић