Бисљими: Закон о возилима и закон о странцима примењује се од сутра, два месеца информативно
Влада у Приштини најавила је да ће закон о странцима и закон о возилима почети да се примењују од 16. јануара, а вест је објавио вршилац дужности потпредседника владе приврмених приштинских институција, Бесник Бисљими, наводећи да ће прва фаза, до 15. марта, бити информативна, а да ће се онда закони примењивати у пуној мери.
У првој фази примене, посетиоцима који улазе на Косово и Метохију биће обезбеђен информативни материјал о специфичним процедурама и правилима. Овај период ће трајати до 15. марта а након тога, према Бисљимију, почеће пуна примена закона.
Бисљими је преко Фејсбук налога поручио да двомесечну кампању треба искористити за почетак процеса „суштинске интеграције здравственог и образовног система“.
Влада у Приштини најављује да би овај период афирмативне примене требало максимално искористити за почетак процеса суштинске интеграције здравственог и образовног система на целој територији КиМ, написао је Биљими на Фејсбуку, без других детаља.
За примену закона о возилима, у полицији кажу „да ће то значити да се возила са српским таблицама третирају као страна, да не могу да учествују у саобраћају на Косову дуже од три месеца или ако овлашћена особа за управљање возилом са српским таблицама има српску личну карту издату од полицијских управа МУП-а Србије, измештених са Косова и Метохије“.
Почеће и са стриктним поштовањем Закона о странцима када су у питању лична документа, односно сви они који немају косовска мораће да се пријаве за боравишну дозволу у року од 72 сата.
У примени Закона о странцима, заменик командира полиције за регион Север Ветон Ељшани каже да за полицију није важно где ко ради, где станује, шта студира, већ је важно да се пријави и буде у систему. Додаје да је друга процедура „да се касније подноси захтев за краткотрајни боравак, и да је то процедура за МУП“.
Ељшани је раније навео да се овај закон неће стриктно примењивати на особе које живе на Косову и Метохији, а из неког разлога немају локална документа.
У северном делу Косовске Митровице функционише Универзитет који ради у систему Владе Србије, а на коме студирају или су запослени држављани Србије. Запослених из централне Србије има и у здравственим институцијама у српским срединама на Косову и Метохији.
Већина српских странака на Косову и Метохији једногласна је у захтеву централној влади у Приштини да поново одложи примену „правила“ како би се пронашао одговарајући модел.
Влада у Приштини је примену ових мера најавила најпре за први новембар прошле године, да би је пролонгирала за 15. јануар ове године.