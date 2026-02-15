ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – СЕЋАЊЕ НА СРЕТЕЊСКИ УСТАВ, ЦЕНТРАЛНА СВЕЧАНОСТ ОДРЖАНА У ОРАШЦУ
Државна церемонија поводом Дана државности Србије почела је служењем помена код споменика вожду Карађорђу у Орашцу, где је пре 222 године на Сретење подигнут Први српски устанак. Церемонију је предводио премијер Србије Ђуро Мацут који је поручио је да Сретење представља буђење националног духа и јединства Срба и да љубав према отаџбини мора надмашити све разлике које постоје. У Старој скупштини у Крагујевцу, на свечаној академији, председница Скупштине Ана Брнабић истакла да држава не сме да се раскући.
Истовремено, председница Народне скупштине Ана Брнабић је у оквиру Сретењске беседе на свечаној академији у Крагујевцу поручила да је испред свакога од нас увек један циљ, један завет и једна дужност – Србија.
Брнабићева је истакла да је држава више и од очевине и од дедовине и да никако не сме да се раскући и остави другима.
„Она нам је преча од зађевица, од разлика, од власти и од сваког појединачног интереса. Ту смо да она буде све боља и све јача, ту смо да је учинимо поносном и да поново пошаљемо ту најважнију поруку у вечност и у нашу историју – ‘пазимо, књаже, шта радимо’ и пазићемо заувек, јер знамо какву сте нам светињу и ти и сви велики други родољуби оставили“, поручила је Брнабићева и још једном честитала Дан државности.
Премијер Србије Ђуро Мацут поручио је у Орашцу да Сретење представља буђење националног духа и јединства Срба и поручио да љубав према отаџбини мора надмашити све разлике које постоје, да само заједно, кроз дијалог, може се очувати и развити држава, као и да је мир, којег је српски народ жељан, основ свега.
Мацут је, обраћајући се на државној церемонији у Орашцу поводом Сретења – Дана државности Србије, казао да то место на којем је вожд Карађорђе започео Први српски устанак 1804. године симболизује јединство.
„Сећамо се тренутака када је српски народ, кроз векове, показао историјску храброст и када је под вођством вожда Карађорђа кренуо путем очувања и ослобођења наше земље“, указао је Мацут.
Истакао је да нас историја учи да ко не познаје и не цени своје корене, тешко може да разуме свој пут.
„Наша срца данас куцају заједно са свим Србима где год они били, на свим местима где се чује наш језик, чува наша традиција и сећање на наше претке“, нагласио је премијер Србије.
Према његовим речима, када је у време Милоша Обреновића, донет Сретењски устав, већ је било јасно да наша државност никад није била подразумевана, већ изборена.
Мацут је навео да је тиме остављен завет целом српском народу да чува отаџбину коју су јој оставили преци.
Премијер је казао да се Сретењем није десило само буђење националног духа и јединства, већ да су захваљујући једном од најслободоумнијих устава – Сретењским уставом донетим 1835. године, постављени темељи модерне државе и функционисања државних органа.
„Зато данас, заједно са нашом браћом из Републике Српске и нашим народом где год он живео, обележавамо национални празник на који смо поносни и који ћемо увек чувати, као што чувамо своје огњиште“, казао је Мацут.
Поручио је да је Србија данас јака држава која иде напред и развија се.
„Наша економија расте, а захваљујући свим спроведеним реформама, грађани имају више прилика за посао и образовање. Пензије и плате су највише у историји. Захваљујући томе, очекују нас још боља времена“, нагласио је Мацут.
Према његовим речима, снага Србије огледа се у људима који вредно раде, локалним заједницама које напредују и младима који својом енергијом и знањем граде будућност.
О томе, како каже, најбоље говоре остварени резултати.
„Посебно желим да се обратим младима. Ви сте носиоци будућности, стуб наше отаџбине и снага која ће увек држати Србију усправном и неће дозволити да јој било ко одузме слободу и понос. Разлике међу нама постоје и то је природно, али љубав према отаџбини мора надмашити све разлике“, указао је премијер.
Само када заједно, кроз дијалог, поштовање и заједничке вредности, градимо мостове разумевања, како је истакао Мацут, можемо очувати и развијати своју државу.
Премијер је нагласио да је мир основ свега и оценио да је наш народ жељан мира, упутивши позив свим грађанима да, из љубави према Србији, увек буду сложни, храбри и поносни.
„Такође, велико хвала свим глумцима и војном оркестру који традиционално за овај дан припреме садржајан програм који нас подсети на важност сталног учења о нашој историји! Ви сте чувари српског наслеђа и наше традиције. Хвала вам на томе! Нека наша Србија буде светионик за све генерације, а заједништво са свим Србима широм света наша снага. Живела Србија! Живела Република Српска“, поручио је Мацут.
У оквиру церемоније, која је почела поменом за пале устанике који је служио архиепископ крагујевачки и митрополит шумадијски Јован, одржан је и пригодни културно-уметнички програм.
На церемонији у Орашцу присутвују министри у Влади Србије, председник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, политички представници српског народа у Црној Гори и Северној Македонији, амбасадори и војни аташеи страних држава у Србији, као и велики број грађана.