Митрополит Теодосије са известиоцем ЕП Терасом о тешком положају СПЦ и Срба на Косову
Митрополит рашко-призренски Теодосије састао се јуче са известиоцем Европског парламента за Косово Рихом Терасом у манастиру Грачаница, са којим је разговарао о тешком положају Српске православне цркве (СПЦ) и српског народа на Косову, саопштила је данас Епархија рашко-призренска.
Посебно је указано на бројне изазове у погледу безбедности, заштите верских и културних споменика, остваривања основних људских права, као и на учестале инциденте и притиске усмерене према светињама и верницима СПЦ.
Након што је Терас обишао манастир Грачаницу, митрополит Теодосије је на састанку нагласио да Црква, упркос свим искушењима, остаје посвећена очувању мира, дијалога и заједничког живота, али да је неопходно да међународна заједница у већој мери преузме одговорност за доследну примену права, заштиту верских слобода и поштовање постојећих правних гаранција за СПЦ.
Терас се интересовао за конкретне проблеме са којима се Епархија суочава на терену, као и за положај српске заједнице у различитим деловима Косова.
У разговору је истакнут значај улоге међународних институција у стварању услова за безбедан и достојанствен живот свих заједница.
„Епархија рашко-призренска наставља да, кроз сталне контакте са представницима међународне заједнице, указује на реално стање на терену и потребу системске и трајне заштите светиња и верника СПЦ на Косову и Метохији“, стоји у саопштењу.
Извор: Епархија рашко-призренска, саопштење