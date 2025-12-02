Нова оптужница против окривљених у одсуству, за наводне ратне злочине на КиМ
Специјално тужилаштво у Приштини подигло је оптужницу против особа иницијала А.З. и Б.Д., тврдећи да су припадници српске полиције, због наводног кривичног дела „ратни злочин против цивилног становништва“ на подручју општине Ораховац и Сува Река, током сукоба на Косову и Метохији.
У саопштењу тужилаштва се наводи да су, „према оптужници, окривљени А.З., у својству инспектора и Б.Д., у својству полицајца у полицијској станици у Призрену, током 1998.-1999. године, појединачно и у саучесништву са другим припадницима српских полицијских снага, покренули кампању хапшења цивилног становништва у општинама Ораховац и Сува Река“.
Додаје се да су „међу ухапшенима су били Р.Ј., М.К., Е.Г., С.Е., В.В., Ћ.К., У.К., Х.Г., С.Г., Х.Ш. и А.З., који су током испитивања, навели да су претучени јаким оруђем и другим методама нечовечног поступања, услед чега је Р.Ј. преминуо, док су остала лица задобила тешке телесне повреде“.
Специјално тужилаштво у оптужници достављеној Основном суду, на основу чланова 234 и 303 Законика о кривичном поступку, предложило је да се суђење одржи у одсуству, будући да су окривљени А.З. и Б.Д. недоступни приштинским павосудним органима.