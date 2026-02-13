СРБИ НА КИМ ТРАЖЕ ОСНОВНА ЉУДСКА ПРАВА, УКЉУЧУЈУЋИ ОБРАЗОВАЊЕ И ЛЕЧЕЊE
- Представници Срба на Косову и Метохији усвојили су декларацију којом захтевају обезбеђивање несметаног остваривања основних људских и грађанских права као равноправним грађанима, да се запосленима и студентима омогући несметан улазак и боравак током рада и студирања, уз осуду сваког поступања или деловања које би могло угрозити рад и континуирано пружање услуга здравствених и образовних институција српског народа.
Декларација је усвојена на скупу у северном делу Косовске Митровице, а њен текст прочитао је председник Скупштине општине Северна Митровица Иван Запорожац.
Срби на КиМ траже основна људска права, укључујући права на образовање и лечење
Скуп је сазван ради заузимања заједничког става поводом најаве власти у Приштини да ће од средине марта почети да спроводи законе о странцима и возилима, и разматрања последица њихове примене, за коју је указано да може да доведе до директног прогона и обесправљивања српског народа на КиМ.
Декларација је усвојена једногласно, саопштено је, имајући у виду обавезе које проистичу из међународног права, политичких договора Београда и Приштине постигнутих у Бриселу, Европске конвенције о људским правима и важећих правних аката, као и ситуација са којом се суочава српска заједница на Косову и Метохији.
„Захтевамо да се свим нашим грађанима који живе на овим просторима омогуће одговарајуће правне, административне и друге олакшице у поступку прибављања личних докумената, како би се обезбедило несметано остваривање њихових основних људских и грађанских права као равноправних грађана. Истовремено, захтевамо да се запосленима и студентима који долазе ради рада и студирања у оквиру образовног и здравственог система на овим просторима омогући несметан улазак и боравак током трајања радног и студијског процеса, што се доказује одговарајућим документима које издају надлежне образовне и здравствене институције“, наводи се у првој тачки.
Представници српског народа захтевају, стоји даље у Декларацији, да се свим грађанима гарантује право на мирно и несметано уживање покретне и непокретне имовине, као и право на употребу возила, уз примену одговарајућих правних и других олакшица, без дискриминације и правне несигурности за све који живе на простору Косова и Метохије.
Одлучно се одбацује и осуђује свако поступање или деловање које би могло угрозити рад и континуирано пружање услуга здравствених и образовних институција српског народа, наводи се.
„Сматрамо да се сва отворена питања па и положај ових институција морају решавати искључиво путем дијалога Београда и Приштине кроз успостављање Заједнице српских општина, и да се апсолутно противимо насилним, једностраним и свим другим радњама којима би се угрозило функционисање ова два сектора“, истиче се у Декларацији.
Представници српског народа поздрављају напоре земаља Квинте и захтевају разуман рок за спровођење закона о странцима и возилима, који ће омогућити грађанима да се прилагоде новим правним околностима без угрожавања њихове егзистенције и основних животних потреба.
„Поздрављамо снажне и континуиране напоре земаља Квинте усмерене ка проналажењу одрживог и правично заснованог решења за настале проблеме. Српски народ и ми његови политички представници на Косову остајемо опредељени за конструктиван приступ. Спремни смо да, преко својих легитимно изабраних политичких представника, наставимо да доприносимо дијалогу и стабилности“, навели су представници Срба.
У Декларацији је истакнуто да би једнострани потези против образовних и здравствених институција представљали административно етничко чишћење српског народа.
„Желимо да укажемо међународној заједници као и косовским званичницима да би једнострани потези против образовних и здравствених институција мимо преговора у Бриселу, примена закона о странцима и закона који се односе на возила без одговарајућих прилагођавања реалности на терену, правних и других олакшица представљало би административно етничко чишћење српског народа са ових простора на којима наш народ живи вековима. Дошло би до угрожавања основних људских права, пре свега права на живот, лечење, образовање, настањивање, слободно уживање имовине, хиљаде српских породица би биле угрожене, деца одвојене од мајки и очева, пацијенти од својих доктора, а ђаци и студенти без адекватног образовања. Наше цркве и манастири би били без монаха и свештеника, али и без верника. Опустела би села и општине, а мултиетнички карактер друштва на овим просторима би остао само на папиру и без икаквог реалног основа и представљао би пораз међународне заједнице“, подвлачи се у Декларацији.