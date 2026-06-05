Најновије вести
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РАДА КОМАЗЕЦ ПРИМЉЕНА У РЕДОВНО ЧЛАНСТВО ПРАВОСЛАВНЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА, УМЕТНОСТИ, ВЕШТИНА И ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ
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РАДА КОМАЗЕЦ УРУЧИЛА ВРЕДНУ ДОНАЦИЈУ ШКОЛИ У СЕВЦУ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
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НОВИНАРИ „ЈЕДИНСТВА“ ОБРАДОВАЛИ МАЛИШАНЕ ПОРОДИЦЕ ПЕРИЋ У КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ
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РАДА КОМАЗЕЦ НАГРАЂЕНА „ЗЛАТНОМ ЗНАЧКОМ“ КУЛТУРНО -ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ
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ТЕСЛА КАО ИНСПИРАЦИЈА АУТОРИМА ШИРОМ СВЕТА
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НИКОЛА ТЕСЛА НА ВИДОВДАН „ДОЛАЗИ“ МЕЂУ СВОЈЕ НА КОСОВО И МЕТОХИЈУ, У ГРАЧАНИЦУ
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РАДИ КОМАЗЕЦ У ЊУЈОРКУ ДОДЕЉЕНА ПРЕСТИЖНА НАГРАДА „TESLA SPIRIT AWORD 2024“ ОД ТЕСЛИНЕ НАУЧНЕ ФОНДАЦИЈЕ
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Школа се одржала упркос опадању броја ђака
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Три пута прогањана, али се увек враћа на Косово
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НОВИНАРИ „ЈЕДИНСТВА“ ПОСЕТОМ И ПОКЛОНИМА УЛЕПШАЛИ БОЖИЋ ДЕВЕТОЧЛАНОЈ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОЈ ПОРОДИЦИ ПЕРИЋ У КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ (СЕЛО ПАСЈАНЕ)
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Зечевић за РТС: Француска има благонаклон однос према Србији, јасна разлика између Макрона и Шолца
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Петковић: Докле год Курти има моћ, нико на западном Балкану неће моћи мирно да спава
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Дан примирја у Првом светском рату; Селаковић: Без разумевања Великог рата, нема разумевања српске душе
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Аналитичари у Бриселу о плану Европске комисије за раст Западног Балкана
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О.Ш. ВУК КАРАЏИЋ У ЗВЕЧАНУ ПРОСЛАВИЛА ДАН ШКОЛЕ
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Отворен продужени боравак у Основнoj школи „Вук Караџић“ Звечан
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НАТО шаље појачање на КиМ; Акција приштинских специјалаца на Северу
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Рестрикције воде за Гораждевац и насеља око Пећи велики проблем током лета
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Други бициклистички маратон у Лепосавићу окупио више од 70 учесника
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Дрецун: Постало је потпуно јасно да Приштина омета напредак у дијалогу, ЗСО истакнута у први план
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Лајчак: Споразум о нормализацији да почне да се примењује до краја године
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Стано: Дијалог није пропао, већ ова рунда није дала резултате
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Бриселски дијалог (ни)је пропао – шта је следећи корак
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Опстанком потврђујемо да смо достојни предака
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ОДЈЕКИВАО ЈЕ ГЛАС „ЈЕДИНСТВА“ ОД КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ДО ПРАГА
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Лунету Миленковићу продужен притвор за још два месеца
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Човић о дијалогу: Лукаво се поново подмеће Брисел, не видим простор где бисмо могли да попуштамо
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Билчик: ЕУ спремна за проширење, Београд и Приштина да нормализују односе
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Премијерка са Зарацином о билатералним односима и ситуацији у региону
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Ескобар: Курти ме није уверио да је посвећен нормализацији
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Донације Телекома стигле и у школе у Косовском Поморављу
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Вучић: Одличан састанак са италијанским министром Адолфом Урсом
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Брнабић за РТС: Нама одговара мир и стабилност, али Курти не жели ни да изговори две речи – Бриселски споразум
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Одаловић: Декларација самита Брдо-Бриони списак лепих жеља, Курти у Брисел долази само да би стварао проблеме
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Самит Брдо-Бриони одржан у Скопљу; Вучић: Србија за стварање атмосфере узајамног поверења
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Скопска декларација: Убрзати процес приступања ЕУ, спречити занемаривање земаља региона
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РАДА КОМАЗЕЦ ОБИШЛА ШКОЛЕ У КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ И УРУЧИЛА КЊИГЕ У ИМЕ „ЈЕДИНСТВА“
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Косовска полиција се повукла из просторија фабрике „Лола“ у Зубином Потоку
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Породице несталих и даље чекају
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Термин Шиптар није погрдан нити „политички некоректан“
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Вером у Господа оставрујемо немогуће циљеве
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У Великој Хочи одржан турнир у знак сећања на Александра Мицића, Мирослава Мицића и Дејана Вечевића
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Одлаже се попис становништва на Косову
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Стано: Стране да се врате дијалогу и имплементирају Споразум о путу нормализације односа
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Вучић: Због дешавања на КиМ тражићемо седницу СБ УН, чекамо најповољнији тренутак
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Петковић: Опасност вреба управо из Приштине, ескалација на северу долази искључиво од Куртија
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Курти тврди да је на северу КиМ фактички обављена деескалација
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SEĆANjE NA BOEME „JEDINSTVA” U BOEMSKOJ ČETVRTI BEOGRADA
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Реаговања у Приштини и Тирани: Куртијева посета Тетову и Скопљу изазива поделе и показује борбу за власт
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Одаловић: Курти се игра ватром, Европа на одмору, Београду не одговара празан ход
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Фон Крамон: Приштина да не тражи кривце у другој страни и да испуни своје обавезе
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Курти у Тетову уз симболе велике Албаније, оштре реакције Скопља и Београда
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ДАНИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 2023.
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Стано: ЕУ увела мере Приштини, јер није предузела неопходне кораке
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Премијери Холандије и Луксембурга у Београду; Вучић: Имамо различите погледе о КиМ, знамо шта је наш посао
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Вучевић и Крозето у Риму о кризи на КиМ и сарадњи Србије и Италије у области одбране
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Премијерка Брнабић сутра у Бриселу
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Опљачкана кућа породице Миладиновић у Доњој Брњици код Приштине
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Официр за везу: Ухапшене Србе Куртијеви полицајци зверски малтретирали
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Вучић: Курти неће ЗСО, жели рат и сукоб, данас ћу се састати са Србима са КиМ
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Амбасадори Квинте бојкотовали пријем код Куртија и Османијеве
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Брнабићева у Лондону са Стјуартом Пичом
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Ескобар: Када би САД одлучивале, цео регион би био у ЕУ до 2030. године
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Милатовић: Потребни нови избори на северу КиМ и оснивање ЗСО
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Владика Теодосије служиће у понедељак литургију у храму Светог Василија Острошког у Лепосавићу
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Ескобар: Тензије на северу КиМ због неспремност Приштине да саслуша међународну заједницу
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Вучић: Србија у тешкој геополитичкој ситуацији, поново ћу у Председништву примати грађане
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Срби и данас испред зграде Општине у Звечану, венци на бодљикавој жици Кфора
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Липљан, постављена нова застава СПЦ на звонари
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ЕУ: Хитно вратити мир северу КиМ, у противном биће негативних последица
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Ховенијер: Формирање ЗСО хитан задатак за Приштину
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Канцеларија за КиМ: Натпис УЧК на дечјем игралишту у селу Угљаре код Косова Поља
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У Призрену обележен Дан Светих Кирила и Методија
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Владика Теодосије: Нека они који су остали буду семе за будуће хришћане
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Отворена изложба “Бледи” Бориса Запорожца: Пут у будућност научно-фантастичног предсказања
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Игуман Сава обавестио дипломате о проблемима СПЦ на КиМ
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Дачић са министрима спољних послова ЕУ и Западног Балкана
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Борељ: Брза и потпуна примена свих споразума Београда и Приштине једини пут ка нормализацији
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Жиофре позива да се предузму кораци за убразање европског пута – које су препреке
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Две особе рањене у пуцњави у Северној Митровици
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Канцеларија за КиМ: Куртијеви специјалци упали у магацине са робом код Звечана
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Чувајте ову земљу која је не само наслеђе већ и завет предака
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ЕУ: Изградња полицијских база на северу КиМ забрињава, Приштина да поштује приватну својину
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Петковић: Са Лајчаком о тензијама које на северу КиМ подиже Курти
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Лајчак на КиМ о примени споразума, сутра у Београду са Вучићем: Желимо да избегнемо било какав сукоб
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Лајчак: Одлука о отварању моста преко Ибра треба да буде донета у оквиру дијалога
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Лајчак после састанка са Куртијем: Можемо имати нормализацију или конфронтацију
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Билчик: Кључно да дијалог донесе резултате; Вархељи: Србија спремна за 3. кластер
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Обијена и опљачкана црквена канцеларија Светог Николе у Штрпцу
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Петковић: Курти нека пише објаве на мрежама, нацрт статута ЗСО посао за Управљачки тим
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Курти: Чекамо нацрт статута ЗСО
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Стано: Споразум из Охрида и даље на снази, Савет Европе организација одвојена од ЕУ
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Петковић: Приштина експропријацијом жели да легализује отимање српске земље
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Вучић: Дијалог суштински немамо, добијамо наметнуте папире који су увек у корист Приштине
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Захтев Косова прослеђен Парламентарној скупштини СЕ, Србија преиспитује даље учешће у раду
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Стано: Избори на КиМ не нуде дугорочно политичко решење
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Хил: Предлог за ЗСО највероватније на агенди 2. маја у Бриселу
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Вучић се у понедељак обраћа јавности поводом избора на северу КиМ
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Петковић: Гласало 1.566 Албанаца и 13 Срба, потпуни фијаско власти у Приштини
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Избори у четири општине на северу КиМ, Срби не учествују
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Вучић: Срби ће сутра показати јединство, а Приштина до зуба наоружана нека организује своје изборе
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Избори под окриљем безбедоносних снага
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Кфор осуђује инцидент у коме је рањен Милан Јовановић из Звечана
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Протестни марш Срба због рањавања Милана Јовановића
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Брнабићева са конгресменом Ериком Сволвелом
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Подељени Васкршњи пакетићи деци у Гораждевцу, Осојану и Црколезу
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Вучић: Упознао сам Хила са све тежом ситуацијом Срба на КиМ
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Табла „Куртијеви специјалци пуцају на Србе“ постављена код Бистричког моста
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Вучевић: Србија није, нити ће продавати оружје Украјини
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Због квара на телефонској линији у употреби нови број Хитне службе Дома здравља у Звечану
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Дрецун о таблицама: Срби на северу КиМ не треба да очекују конфискацију возила
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Петковић: Курти не може да забрани посету Вучића КиМ, он се ту ништа не пита
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Вучић и Ковачевски: Партнерство Србије и Северне Македоније пример за регион
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ЕУ: Од Београда и Приштине очекујемо да допринесу атмосфери помирења
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Бојно поље између хаоса и реда
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Стано: Састанак Петковића и Бислимија 4. априла у Бриселу
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Петковић: Позив Тодосијевићу на издржавање казне стигао пре пресуде, процес политички монтиран
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Вучић са Жиофреом: Србија посвећена свом европском путу
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Вучић: Велике промене у глобалној политици мењаће динамику односа Србије са ЕУ
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САД, ЕУ и Немачка поздравиле искорак Београда и Приштине ка нормализацији односа
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Вучић: ЗСО мора по Бриселском споразуму, Ахтисаријев план нас не занима
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Имплементациони анекс споразума о путу нормализације односа између Београда и Приштине
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Брнабић: Не мислим да би француско-немачки предлог био другачији да смо увели санкције Русији
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Вучевић за РТС: Народни покрет за Србију је надстраначки
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Старовић за РТС: Сада је лопта у дворишту Приштине, мора да спроведе оно што је потписала
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У Председништво стигло писмо које су потписали Макрон, Шолц и Мелонијева
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САД очекују конструктиван приступ Вучића и Куртија поводом европског предлога
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Штанд Канцеларије за КиМ богата ризница
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Пред састанак у Бриселу – европски план за КиМ у фокусу
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Дачић: Тежине састанка у Бриселу многи нису свесни
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Вучић се састао са шеиком Бин Заједом
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Брнабић: Влада Србије ће и даље радити на продубљивању односа с Кином
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Лајчак: Са Београдом и Приштином радимо на два колосека
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Курти: Одбијање плана, конфликт са међународном заједницом
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Канцеларија за КиМ: Павићевић ће поново тражити да посети Слађана Трајковића
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Биро: Безбедносна ситуација у земљи стабилна
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Сузана Трајковић за РТС: Слађаново здравствено стање се погоршало, не добија редовно терапију
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Брнабић: Заједнички став Србије и западних партнера да ЗСО мора бити основана
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Ансамбл народних игара и песама “Венац” угостио у Грачаници КУД “Захумље”
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Петковић: Лаж и само лаж од стране Аљбина Куртија
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Дачић: У ваздуху се данас у Призрену може осећати само етничко чишћење и геноцид над српским народом
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Канцеларија за КиМ почела поделу пакета социјално угроженима у Лепосавићу
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Вучевић за РТС: Срби на КиМ се осећају нелагодно јер не знају шта Курти може ново да смисли
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Представа “Пахуља у шалу” одушевила најмлађе; проглашени победници литерарног конкурса “Писмо Деда Мразу”
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Вархељи: Усвајање правосудних закона од суштинског значаја за пут ка ЕУ
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Вучић: Прво ЗСО, па разговори у Бриселу о свему другом
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Заказана јавна расправа о експропријацији у Зубином Потоку и Лепосавићу
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Представа за децу „Пахуља у шалу“ сутра у Митровачком двору
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Хил: САД инсистирају да се формира ЗСО
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Следимо пут старих ратника
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РАДА КОМАЗЕЦ НАГРАЂЕНА СВЕТОСАВСКИМ БЛАГОДАРЈЕМ
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Шоле апеловао на Куртија да прихвати европски предлог за нормализацију односа Београда и Приштине
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Петковић: Претња миру на КиМ екстремисти инспирисани Куртијевом политиком
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Дачић после састанака са Борељом и Лајчаком: Разумели су црвену линију Београда
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Француско-немачки план – шта нам се нуди, а какве су последице одбијања
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Поплаве у општини Зубин Поток, више од 50 људи остало без својих домова
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БОГОЈАВЉЕЊЕ У ГРАЧАНИЦИ
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Косовска Митровица: Ибар на биолошком максимуму
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Поплаве у општини Зубин Поток, 20 кућа у селу Јагњеница поплавњено
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Ибар надолази
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На Газиводама први до Часног крста Никола Ђиновић
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Стано: Београд није прекршио договор о регистарским таблицама
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СРБИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ У 20. И 21. ВЕКУ“ АУТОРА ДРАГОСЛАВА С. ЋЕТКОВИЋА
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Вучић са Пичом: Остајемо посвећени очувању мира, за нас ЗСО кључно питање
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Вучић на Светском економском форуму у Давосу
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Дрецун: На Западу и даље није време да се сазна истина о Рачку
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Гренел за РТС: Међусобно признање не ставља храну на сто, потребан је економски развој
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Животна прича, прича из живота
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Вучић: Срби одлучили да уклоне барикаде, али ако Курти настави терор затвориће север и бићу уз њих
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Курти предлаже убијање Срба, рецепт за уклањање барикада је једноставан
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Свети Никола прослављен на барикадама, у Бошњачкој махали разбијени локали у власништву Срба
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Роде: ЗСО је врста аутономије која не угрожава суверенитет Косова
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Курти: Уклањање барикада не може искључити жртве
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Ситуација остаје иста
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Супруга ухапшеног полицајца: Речено ми је да је пребачен у Приштину и да је оптужен за ратни злочин
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Предат захтев Владе Србије Кфору за враћање српских снага безбедности на КиМ
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Курти у Прагу поднео захтев за чланство у ЕУ
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Вучић: Приштина званично крши Вашингтонски споразум
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Шести дан барикада у Лепосавићу
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Трећа барикада у општини Зубин Поток
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Сјај уметности у доба краља Милутина
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У Приштини потписали захтев за чланство у ЕУ
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Дачић: Од нас неће добити то што траже за КиМ
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Вучић: Западни партнери да кажу која ће документа поштовати, да ли и Солунски
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Срби пети дан на барикадама, на северу КиМ мирно
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Тензије на КиМ не попуштају, данас састанак министара ЕУ и о Космету
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Човић: На КиМ имамо директну репресију којом се врши етничко чишћење Срба
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Петковић за РТС: Ситуација доведена до усијања, Срби на барикадама шаљу вапај међународној заједници
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Припадници РОСУ блиндираним возилима упали у објекат на Газиводама
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Ракић: Не смемо насести на провокације, морамо остати мирни и суздржани
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Северни део Космета и даље блокиран
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Лајчак: Очекујем нормализацију односа Београда и Приштине до краја следеће године
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Вучић и Брнабићева данас са Вархељијем
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Стано: Обе стране хитно да раде на повратку Срба у институције
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Премијера представе Народног позоришта Приштина „Она која распушта војску“ за Сару Прљинчевић
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Породице киднапованих и несталих: Више од 20 година чекамо истину
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Гренел за РТС: Неопходно вођство Америке у преговорима Београда и Приштине, Курти није од користи
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Штајнмајер: Цела ЕУ има хитан интерес за нормализацију односа Београда и Приштине
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Брнабић: Не очекујем да Европска комисија поступи по препорукама Европског парламента
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Обележена ктиторска слава Високих Дечана
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Милени Раденковић из Србовца хитно потребна помоћ за наставак лечења у Истанбулу
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Вучић: Идем у Брисел – састанак сутра у 8, нисам оптимиста
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Дрецун за РТС: Приштина се политички поиграва и са Бриселом и са српским народом
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Да се деескалира напетост
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САД: Курти да одложи примену одлуке о таблицама
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Ескобар: Очекујем договор Београда и Приштине наредних дана
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Вучић се састао са Мицотакисом у Атини
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ЕУ позвала Вучића и Куртија на састанак у Бриселу
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Приказана филмска комедија о Београду
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Европске снаге жандармерије у патролама Еулекса
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Брнабић: Нема договора са Приштином, нека имплементирају споразуме
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Канцеларија за КиМ: Никакав договор са Приштином није постигнут
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Жиофре: ЕУ снажно посвећена процесу евроинтеграција Западног Балкана
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Председник Вучић отказао посете иностранству, сутра на ванредној седници Владе о разговорима са косовским Србима
-
Петковић са Ескобаром: Београд инсистира на формирању ЗСО
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Петковић са Ескобаром: Београд инсистира на формирању ЗСО
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Монтгомери: Иронија – Косово силом одузето, а бранимо Украјину
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Вучић са Ескобаром о дијалогу Београда и Приштине
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Радио Слободна Европа: КОСТТ и Електросевер постигли споразум
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Хуманитарни турнир у одбојци за помоћ у лечењу Мирјане Лазић
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Шубарић обишла ОШ “Кнез Лазар” и Земљорадничку задругу у Доњој Гуштерици
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Дом културе у Грачаници организује књижевну радионицу „Чувам језик, лепо пишем“
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Арлов: Акцију „Обрадујмо вршњаке“ подржало 20 школа
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Ново скрнављење Споменика убијеним и киднапованим Србима у Великој Хочи
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Приштина забранила улазак на КиМ и Поповићу и Одаловићу
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Извештај Комитета за спољну политику ЕП – напредовање Србије ка ЕУ условљено увођењем санкција Русији
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Лајчак у Приштини разговарао с Куртијем о таблицама и енергетици
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Косовска Митровица: Почела вакцинација против сезонског грипа
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КМ: Сутра отварање изложбе фотографија Владимира Татаревића у Галерији ФУ
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Хил: Подржавамо интересовање високих представника ЕУ за КиМ
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Брнабић с Франгешом: ЕУ остаје стратешки приоритет Србије
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Председник Вучић разговарао са америчким државним секретаром Блинкеном
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ПС Савета Европе усвојила резолуцију о подршци европској перспективи Западног Балкана
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Вучић шеику Мухамеду бин Заједу: Овде сте увек добродошли
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Концерт примадоне Јадранке Јовановић у четвртак у Зубином Потоку
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Вучић са Боцан Харченком о КиМ, билатералној сарадњи и о геополитичкој ситуацији
-
Ракић амбасадору Шведске: Положај српског народа веома тежак
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Високи Дечани: Неосноване оптужбе приштинских званичника угрожавају безбедност Цркве
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Вучић честитао Ван дер Белену поновни избор
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Јоксимовић: Остајемо на европском путу, размишљамо стратешки како да позиционирамо земљу
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Представа „Добродошли у кабаре“ у Митровачком двору
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Михољданске свечаности на Косову и Метохији
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Потписан Споразум о заједничким патролама Србије и Грчке
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Нови командант Кфора италијански генерал Анђело Ристуча
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Петковић: Курти покушава да изједначи жртву и џелата
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Вучић: Не прихватамо ни независност ни чланство Косова у УН
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Заменик министра спољних послова Ирана за РТС: Техеран и Београд имају блиске ставове
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Вучић са Шолцом и Макроном: Верујем да сам одговорно заступао нашу земљу
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Трилатерални састанак Србије, Мађарске и Аустрије о миграцијама
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Песник са формираним културним кодом
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Неизвесно хоће ли захтев Приштине бити на дневном реду
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Канцеларија за КиМ: Поломљен споменик на православном гробљу у Клокоту
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И даље на снази ванредне мере у вези са снабдевањем струјом
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Вулин: Русија неће променити став о лажној држави Косово
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Савет безбедности УН о Косову и Метохији 18. октобра
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„Путујући биоскоп“ у местима широм Косова и Метохије
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Вучић, Орбан и Нехамер у Будимпешти
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Косовска Митровица: Почиње обележавање “Дечије недеље”, бројне активности образовних и културних институција
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Вучић: Ово је била недеља сусрета с пријатељима Србије
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За месец дана девет случајева пререгистрације возила на КиМ
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Вучић са Донфридовом о КиМ и територијалном интегритету Србије
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Вучић са Сарацином о наставку дијалога Београда и Приштине
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Министар спољних послова Чешке у Приштини: Спровести све договоре са Београдом
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Државни врх Србије на пријему поводом Националног дана Кине
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Вучић са Хилом о детаљима сарадње Србије и САД
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Вучић: Обратићу се грађанима 8. октобра и говорићу о свим важним питањима
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Дрецун: Приштина на све начине покушава да дестабилизује ситуацију
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КФОР одржао вежбу „Златна сабља“
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Брнабић: Биће добрих вести о даљем јапанском улагању у Србију
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Уложена жалба на пресуду Николи Недељковићу ухапшеном на Газиместану
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Хил: Очекујемо објашњење од Србије због документа потписаног са Русијом
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Стано: Односи са Русијом не могу да буду „посао као и обично“
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Председник Вучић примио акредитивна писма амбасадора Аустрије, Белгије, Кувајта и Немачке
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Курти поново изабран за председника „Самоопредељења“, није имао противкандидата
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Петковић: Упад припадника такозваних КБС у Зубин Поток противан свим споразумима
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Брнабић: Србија под највећим притисцима од 1999. године
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Вучић са Викторијом Нуланд: Размотрили смо најбитнија глобална и регионална геополитичка питања
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Вучић се састао у Њујорку са Борутом Пахором и Тањом Фајон
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Брнабић: Влада и председник неће ћутати на неправде над Србима
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Шеф ЕУ у Приштини: Крајње је време за спровођење одлуке о имању манастира Високи Дечани
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ЕУ негира аутентичност „нон-пејпер“ оквира за дијалог Београда и Приштине
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Вучић упутио телеграм саучешћа поводом смрти краљице Елизабете
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Нова база специјалних јединица на северу КиМ
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Вучић 21. септембра на Генералној скупштини УН
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Нова база специјалних јединица на северу КиМ
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Петковић: Курти посетом северу КиМ хтео да изазове тензије
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Ердоган у Србији, у фокусу политичке, регионалне и економске теме
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Ердоган стиже у Београд
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Вучић: Са Боцан-Харченком отворено о енергетици и геополитичким дешавањима
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Селаковић: Узајамна подршка и искрено пријатељство Србије и Мађарске
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Самит лидера иницијативе “Отворени Балкан“, гости Абазовић, Тегелтија, Сијарто и Чавушоглу
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Хил: Отворени Балкан средство да се границе користе за зближавање, а не за поделе
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Вучић уручио одликовање министру спољних послова Кубе; Велико хвала за пријатељство
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Ескобар: Вучић потпуно посвећен регионалној стабилности
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Вучић: Не постоји жеља код Пришине да разговара о рационалним и компромисним решењима
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Појачане рестрикције електричне енергије на северу КиМ
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Брнабићева за РТС: Биће ми лако да напишем експозе, јасни су циљеви – приоритет КиМ и енергетика
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Борељ: Верујем да је могуће решити и питање таблица
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Ескобар: Надам се да се живот Срба на северу Косова 1. септембра неће променити
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Лајчак: Ценим искрен труд Вучића да подржи европско решење
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Петковић: Курти отворено прети насиљем на северу КиМ, нећемо допустити прогон Срба
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Визнер саветује Приштину да одустане од захтева за признање
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Лајчак: Не ради се о победницима и губитницима, већ о људима који овде живе
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Француска: Београд и Приштина да се уздрже од једностраних акција
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Грубјешић: Нису проблем само регистарске таблице, веће присуство САД улива наду
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Грубјешић: Нису проблем само регистарске таблице, веће присуство САД улива наду
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Културна манифестација „Мој Колашин пева, Зубин Поток 2022“ почиње у понедељак 22. августа
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Стејт департмент: Пажљиво пратимо ситуацију, охрабрујемо Београд и Приштину да наставе дијалог
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У Лепосавићу одржан још један Рок фест
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У Северној Митровици осванули графити са потписом „Северне бригаде“
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Грачаница: Филмско лето за младе на отвореном
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На Косову 393 случаја заразе корона вирусом, нема преминулих
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ЕУ: Неопходно поштовање и потпуно спровођење претходних споразума Београда и Приштине
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Приштина ојачава полицију на административној линији
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Селаковић: Венецуела за очување КиМ у оквиру Србије
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Столтенберг у среду одвојено са Вучићем и Куртијем
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На КиМ регистровано 1.480 новозаражених корона вирусом
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Стејт департмент: Узајамно признање у центру дијалога Београда и Приштине
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У српским срединама на КиМ 20 нових случајева корона вируса
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Вучић са Орбаном – искрена посвећеност билатералној сарадњи
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Дачић: Признавања Косова од стране Србије неће бити, ментори да обуздају Куртија
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Галерија Дома културе у Грачаници обогаћена сликом Цилета Маринковића
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Селаковић: Застрашујућа одлука хрватских власти
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Вучић са патријархом Порфиријем и Додиком о ситуацији на КиМ и другим важним питањима
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Вучић: Радићемо убразно на европском путу Србије
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Професори са Клинике за неурологију из Београда обавили прегледе у КБЦ Приштина-Грачаница
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Рау у Приштини: Важна нам је стабилност у овом делу
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У Косовском Поморављу од данас четири медицинске лабораторије
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Арлов поднео жалбу косовској полицији на одлуку забране уласка на КиМ
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Ракић са Рауом: Неопходно што хитније формирање Заједнице српских општина
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Петковић са амбасадором Италије о дијалогу Београда и Приштине
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Приштина тврди да јој припада Глумачка глава из 2. века п.н.е.
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Председавајући ОЕБС-а Рау у посети Приштини
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Вучић честитао Макрону национални празник Француске
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Лајчак са Бисљимијем: Имали смо дугу и детаљну расправу о дијалогу
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На КиМ 871 новооболели
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Брнабићева украјинском амбасадору: Подржавамо све напоре усмерене на преговоре
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Европа Ностра: Високи Дечани остају на листи најугроженијих објеката културне баштине у Европи
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ЕУ: Приштина требало да одобри посету Петра Петковића КиМ
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Отворена летња Школа пливања и ватерпола у Грачаници
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Сутра пре подне Косовска Митровица без воде
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Свечана академија поводом Дана општине Звечан, уручене повеље, плакете и захвалнице
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Селаковић: Србија се залаже за јачање капацитета ОЕБС-а
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Брнабић с председавајућим ОЕБС-а о сарадњи и ЕУ интеграцијама
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Вучић са шефом пољске дипломатије
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Петковићу забрањен улазак на КиМ
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Вучић се уписао у Књигу жалости поводом смрти Абеа
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Арлов упутио честитку поводом Дана општине Звечан
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Данас славимо Петровдан
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Петковић: Напади на Србе последица антисрпске реторике Приштине
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Милораду Арлову опет забрањен улазак на Косово и Метохију
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Земљотрес јачине три степена по Рихтеру регистрован код Србице
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Дрецун за РТС: Не знам на чему Лајчак темељи свој оптимизам, дијалог бесмислен без напретка
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Епископ Теодосије примио делегацију Европа Ностре
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Вучић: Шинзо Абе дао немерљив допринос развоју односа између Србије и Јапана
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Дрецун: Чланство лажне државе у НАТО, УН и Савету Европе је под великим знаком питања
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Петковић: Међународна заједница да натера Приштину да формира ЗСО
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Вучић са амбасадором Уједињених Арапских Емирата о јачању сарадње и развоју билатералних односа
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Курти о нацрту безбедносне стратегије: Тражићемо чланство у НАТО-у и ЕУ
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Старовић: Из Квинте ветар у леђа агресивним амбицијама Приштине
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Састанак Селаковића и Сијарта у Суботици, потписане измене споразума о граничној контроли
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Вучић: Сарадња између Србије и Свете столице веома добра
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Вучић честитао Дан независности САД
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„Спуст без граница“ 20. и 21. августа
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Вулин: Приштини наређено да односе са Београдом затегне до пуцања
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Бербок: Не губити време у приближавању Западног Балкана ЕУ
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Вучић после састанка са Лајчаком: Одлуке из Приштине донете да се протерају Срби са КиМ
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Вучић: Видовдан је наша голгота и наше васрксење
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Лајчак у дводневној посети Косову
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“Видовдански мото скуп” вечерас у Косовској Митровици; Гости рок група “Кербер”
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Малишани са КиМ у посети Републици Српској
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Вучић са министром туризма Саудијске Арабије о развоју сарадње
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Жиофре за РТС: ЕУ за Србију свакако представља будућност
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Вучић, Рама и Ковачевски ипак иду на самит у Бриселу
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Петковић: Сада је све у нашим рукама, нико не може да упада у Валач
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Концертом етно и народне музике отворен 28.Митровачки фестивал културе
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Делегације Београда и Приштине у Бриселу усагласиле смернице за примену договора о енергетици
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Вучић са Борељом о напретку у бриселском дијалогу
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Вучић разговарао са Рамом и Ковачевским, сутра у подне одлука о учешћу на самиту у Бриселу
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Видовданске награде: Златни крст – Слободану Зубановићу, Лонгин – Светомиру Арсићу Басари
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Вучић примио акредитивна писма амбасадора Ирака, Сомалије и Италије
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Стано: Главни преговарачи Београда и Приштине у уторак о енергетици
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Боцан-Харченко за РТС: Притисак на Србију невероватан
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Канцеларија за КиМ: Дојаве о постављеним бомбама у свим српским основним школама на КиМ
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Вучић са Чавушоглуом: Турску видимо као снажног партнера
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Стефановић обишао развојни центар компаније „Дасо авијасјон“ у Паризу
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Петковић: „Узајамно признање“ није и не може бити део дијалога Београда и Приштине
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У селу Гојбуља, у општини Вучитрн, каменована школа
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Мишел: У фокусу Приштине треба да буде дијалог са Београдом
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Следеће недеље нова рунда дијалога Београда и Приштине
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Стефановић и француски министар Лекорну о унапређењу сарадње у области одбране
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ОШ “Миладин Митић” у Лапљем Селу прославила 132 године постојања
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Брнабић и Шиб: Немачка наш најважнији трговински партнер
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Вучић са Сијартом о регионалној ситуацији
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Грубјешић: Шолц ће вероватно покушати све да се дијалог са Приштином што пре одмрзне
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Олаф Шолц данас у посети Србији
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Хуманитарни концерт у Пасјану за лечење Душице Савић
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Косовско Поморавље: Невреме праћено јаком кишом, градом
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Признање “Понос града” ученицима митровачких школа: Славимо ваше знање и ваш успех
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На КиМ други дан заредом без нових случајева корона вируса
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Вучић стигао у Охрид на самит Отворени Балкан
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Стејт департмент: Суверене одлуке Црне Горе, Бугарске и Северне Македоније да не дозволе прелет Лаврову
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Петковић поручио Османи: Боље да правите филм о Џаферу Деви
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Берлин: Шолц у Београду и Приштини 10. јуна
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Петковић са званичницом Сената САД о ситуацији на КиМ
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Захарова: Лавров 6. и 7. јуна у Србији
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Канцеларија за КиМ: Шести случај да се Срби преко ноћи окривљују за наводне ратне злочине
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Александар Вучић, други председнички мандат
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Петковић: Срби са КиМ имају безрезервно поверење у председника Вучића
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Приштина: Без трајног насељавања Авганистанаца на КиМ, ако им није одобрен улазак у САД
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Косовска Митровица: Пролећни карневал малишана из ПУ „Даница Јарамаз“
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Дан студената приштинског Универзитета са седиштем у Косовској Митровици
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Александар Вучић положио заклетву
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Петковић: Знамо да је Куртију Вучић највећи проблем
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Високи Дечани: Посета дипломата за очување културне баштине и слобода свих заједница
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Велика Хоча добија нови градски трг средствима Канцеларије за КиМ
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Вечерас у Косовској Митровици богато културно вече
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Мали: Договорено да Србија у Мађарској ускладишти 500 милиона кубика гаса
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Вучић у Давосу: Тешка расправа о будућности Западног Балкана
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Лажна дојава о бомби на универзитету у Приштини
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Вулетић: Од Србије се очекује да се определи, до сада нисмо пратили ни Запад ни Москву
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Брнабићева са Жиофреом о приступним преговорима, енергетици…
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Селаковић у Џакарти: Индонезија најважнији партнер Србије у Југоисточној Азији
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Косовска Митровица: Градска шетња у Ноћи музеја
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Претња бомбом у школи у Приштини, ђаци и особље евакуисани
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Петковић са Хилом о дијалогу Београда и Приштине
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Мишел уочи посете Београду: Потребна нова политика проширења ЕУ
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Ђукановић подржава иницијативу Приштине за чланство у Савету Европе
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Мило Ђукановић у Приштини
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Вучић примио акредитиве новог амбасадора Украјине
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Спортски рекреативци из Косовске Митровице, успешно су финиширали полумаратонску стазу
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Брнабић: Само у случају Србије не важи резолуција СБ УН
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Богати духом подижу мале светиње
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Министри ЕУ и Западног Балкана у Бриселу – Украјина и политика проширења главне теме
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Вучић: Поносан сам на искрено пријатељство са новим председником УАЕ
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Селаковић: ЕУ приоритет спољне политике, неопходан подстицај
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Срби уплашени и забринути за своју безбедност
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Техничка школа „Никола Тесла“ у Лепосавићу прославила 60 година постојања
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Стеван Милентијевић из Сочанице победник ауто мото такмичења у Мостару
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Пионири Кошаркашког клуба „Копаоник“ из Лепосавића прваци регионалне пионирске лиге
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Вучић честитао Мухамеду бин Заједу на избору за новог председника УАЕ
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Сарацин: Став Немачке јасан, Косово припада Савету Европе
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Арлов честитао крсну славу Гораждевца
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Крос РТС-а у Косовској Митровици: Да сви заједно и слободно трчимо у бољу будућност
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Петковић: Нећемо да дозволимо понижења
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Ракић и Јевтић Сарацину: Незавидан положај Срба на КиМ
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Делегације Београда и Приштине опет без договора о таблицама
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Вучић упутио саучешће поводом смрти шеика Калифе бин Заједа ел Нахјана
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Селаковић: Четири државе повукле признање КиМ, две земље помажу Приштини
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Дрецун: Приштина охрабрена разговором са Немачком и САД, Београду сужен маневарски простор
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Петковић се састао са Лајчаком у Бриселу
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Селаковић: Ако Приштина постане члан, Савет Европе крши сопствене постулате
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Стано: Добросуседски односи и регионална сарадња важни са процес приступња
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Стано: У Бриселу 13. маја припрема за састанак на високом нивоу
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Национални дан добровољног давања крви у Косовској Митровици – акција до 14 часова
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Вучић на радној вечери у Бриселу, фокус на Украјини
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Негујемо и употпуњујемо културне садржаје
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Митровачки основци и средњошколци учествују у акцији “Крос РТС-а кроз Србију”
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Каменован аутобус који превози Србе повратнике из Осојана у Косовску Митровицу
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Лидери Западног Балкана сутра на традиционалној годишњој вечери у Бриселу
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Брнабићева: Европски пут данас важнији него икада
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Ускршња помоћ добротвора стигла у 14 српских породица на Косову
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Патријарх српски Порфирије и амбасадор САД Хил о ситуацији на КиМ
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Вучић: Косово постаје доминантна тема, цене горива у Србији иду „у рикверц“
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У Призрену свечано обележена слава саборног храма Св. Георгија
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Ракић честитао Дан Горанаца
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Арлов честитао Ђурђевдан
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Патријарх: Заштитимо баштину СПЦ на Косову и Метохији
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Лајчак: Нова рунда преговора о таблицама 13. маја
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Косовска полиција затвара све алтернативне путеве на северу КиМ
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Дачић са Жиофреом: Србија за наставак пуне сарадње са ЕУ
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Вучић: Консултације о формирању нове владе крајем маја или почетком јуна
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Вучић се састао са руководством „Стелантиса“
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Дрецун: Циљ Приштине да насилно стави под контролу север КиМ
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Владика Теодосије у Ораховцу
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Сачувајмо српски народ на Косову и Метохији
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Други сабор српског фолклора „ Кад Бушинце коло поведе“
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ТЕСЛИНА ГЕНИЈАЛНОСТ ИЗНИКЛА ИЗ КРАЈИШКОГ КАМЕНА