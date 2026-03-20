Вучић: Болне мере за државу у наредним месецима, без интервенције дизел би био 257 динара
Седница савета за националну безбедност одржана је у Палати „Србија“ поводом енергетске ситуације. „Морамо да доносимо болне мере за државу, али гледаћемо да не буду болне и за грађане“, рекао је Александар Вучић и појаснио да ће кумулативно смањење акциза на гориво бити за 61 одсто. Литар дизела захваљујући интервенцији државе данас неће прећи 212 динара, рекао је Вучић.
„Неће бити ограничења куповине горива, осим за држављане ЕУ по реципроцитету“
Председник је поручио да грађани не треба да брину, јер у Србији неће бити ограничења куповине горива, ни за пољопривреднике, нити за било кога другог и истакао да ће ограничења бити само за држављане ЕУ, уколико се у ЕУ повећа цене нафте за возила са српским регистарским таблицама.
„Словенци су за све грађане ограничили, можете 30 литара да сипате, не можете више да сипате. Код нас нема никаквих ограничења ни за кога“, рекао је Вучић одговарајући на питање новинара да ли ће бити ограничења количене купвине нафте у Србији.
Вучић је указао да постоји могућност да у Словенији или другим земљама ЕУ кажу „ко дође са српским таблицама или страним таблицама мора да плати скупље гориво него словеначке таблице“.
„Први дан кад они то уведу, ето њима скаче цена друмарине у Србији и цена горива скаче за њих. Само за оне са страним таблицама. Само чекам да то ураде земље Европске уније. Ми се увек угледамо на земље Европске уније. А пошто је мој посао да штитим интересе Србије, једва чекам да то ураде, да овде могу да им узмем више пара. Ето, то са задовољством чекам“, поручио је Вучић.
Додао је да се јако нервирао својевремено кад су га натерали из Европе да мора да изједначи цену за друмарине странцима и нашим грађанима.
„Они су мени објаснили да ми морамо да направимо да те цене буду исте, јер то је европско правило да сви морају да имају исти третман. Е, ако ми немамо исти третман у Словенији, а надам се да им то неће бити мера, не могу ја да допустим да моји грађани плаћају скупље гориво у Словенији, а да њихови грађани плаћају исто као моји грађани овде у Србији“, рекао је председник Србије.
„Важно да у наредним данима разговарамо са Русијом о новом гасном аранжману“
Председник Вучић је изјавио да је за Србију важно да се у наредним данима разговара са Русима о новом гасном аранжману који истиче 31. марта и истакао да би било веома важно да добијемо и за наредна три месеца повољнију цену, по сличној формули као што је била до сада.
„У данима пред нама ми ћемо морати да разговарамо са Русима, покушаћу да разговарам и са председником Путином око гасног аранжмана, који истиче 31. марта. Ако добијемо ту повољнију цену по формули сличној како је било до сада, за наредна три месеца, то би нама значајно олакшало све напоре“, рекао је Вучић.
„Повећавамо цензус за дечји додатак са 13.000 на 18.000 динара“
Вучић је рекао да се иде на повећање цензуса за дечји додатак са 13.000 на 18.000 динара.
„То је велика и изузетна мера. Враћамо грађанима то право“, рекао је председник Србије.
„Све што је неопходно можемо да стабилизујемо овим што имамо у резервама“
Председник Вучић је истакао да Србија има највеће резерве.
Резерве гаса су 587,5 милиона кубних метара, навео је Вучић.
Да стане гас сутра, све што је неопходно можемо да стабилизујемо овим што имамо у резервама, из сопствених извора.
Што се нафте тиче, навео је да су резерве дизела 508.436 тона, што је довољно за 90 дана.
„Бензин, да не увеземо ни један танкер и да нам ништа не дође преко Јанафа, што није реално, јер увозимо сваки дан, имамо 120.972 тоне, то је 91 дан, мазут 90.311 тона за 160 дана, резерви ТНГ 11.894 тоне за 35 дана, керозина имамо за 58 дана и то је 28.616 тона“, рекао је председник.
Навео је да је то без војних резерви а оне су, како је навео, „пуне до чепа“.
Вучић је навео и да прехрамбених производа има у резервама више него довољно.
“Кукуруз, меркантилни, могу да говорим у тонама, довољно, 77.538 тона, пиринач 163.690, уље имамо, могу у данима да вам говорим. Имамо да ништа не купимо и да ништа не произведемо, што није могуће јер смо земља која има све то. Имамо 20 дана за само у нашим резервама за пшеницу, а у силосима имамо за око 70-80 дана укупно. Око 16 дана кукуруз имамо у силосима за два месеца“, истакао је Вучић.
„Литар нафте за пољопривреднике неће ићи изнад 184 динара“
Вучић је навео су важне и мере за пољопривреднике.
„Сада је 179 динара литар нафте за пољопривреднике. У наредних седам дана биће 181 динар, а даље ће бити дозвољено максимално 184 динара. То је огроман поклон пољопривредницима“, нагласио је Вучић.
„Смањићемо акцизу за још 40 одсто“
Председник Вучић је рекао, говорећи о смањењу акциза на нафтне деривате, да ће се држава готово одрећи својих прихода.
„Ми ћемо данас смањити за још 40 одсто, кумулативно око 61 одсто спустити акцизу. Готово ћемо се одрећи наших прихода државних, да бисмо држали ову цену. И држаћемо је у недељама пред нама. Осим ако не оде на 200. Онда не знам. Тражићемо решење“, поручио је Вучић.
Како је појаснио, Србија годишње око две милијарде евра за буџет прикупи од акцизе на нафту, што је највећи акцизни приход, већи и од акцизног прихода за цигарете, које су око 1,3 милијарди.
Како је појаснио, по закону постоји право смањења за 20 одсто, али пронађено је решење у Закону о трговини да се смањи и више од 20 одсто.
„Када се погледа акциза коју ми смањимо за 20 одсто, као што смо већ смањили, ми губимо у приходима на месечном нивоу 4,1 милијарду динара, што је 35 милиона евра. За само 20 одсто смањења акциза, ми губимо 35 милиона евра. Да држимо само на 20 одсто смањење акцизе на годишњем нивоу је губитак од 420 милиона евра“, рекао је Вучић.
„Два основна циља – пуна снабдевеност и цене под контролом
Председник Србије Александар Вучић навео је да су два основа циља државних мера пуна снабдевеност и цене под контролом.
„Да бисмо остварили та два основна циља, наше мере су следеће. Под један, смањењићемо акцизе. Од акциза годишње прикупимо две милијарде евра и то нам је највећи акцизни приход – од тога финансирамо школе, путеве и исплаћујемо плате. Смањивали смо акцизу за 20 одсто, када би то задржали на годишњем нивоу, то вам је 420 милиона евра. Данашња цена дизела била би 257 динара“, навео је Вучић.
Истиче да са 20 одсто смањења, то је 15 динара мање, односно 234 динара.
„Данас је на пумпама цена 208 динара. Разлика у цени је 34 динара. Ми ћемо ићи од данас на 212 динара, имаћемо разлику од 30 динара. Готово се у потпуности одричемо наших прихода да бисмо смањили удар на државни буџет, пошто имамо велике резерве, спремни смо да се понашамо брокерски. Дакле пуна снабедвеност се не доводи у питање, нема панике, има свега. Питање је само цена. У овом тренутку нема проблема са снабдевеношћу“, закључио је Вучић.
Додао је да ће цена бензина порасти за само два динара и износиће 188 динара.
Председник Србије Александар Вучић рекао је, после седнице Савета за националну безбедност, имајући у виду тензије и ситуацију у свету, да ће не само на кратак рок, већ плашимо се, и на неколико месеци, морати да се доносе веома болне мере за државу, али да ће гледати да то не буду болне мере и за грађане.