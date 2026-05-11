Ђурић са Соренсеном у Бриселу: Дијалог Београда и Приштине није и не може бити разговор о међусобном признању
Министар спољних послова Марко Ђурић, који борави у посети Бриселу, састао се са специјалним представником Европске уније за дијалог Београда и Приштине Петером Соренсеном. Ђурић је након састанка поручио да Београд инсистира на спровођењу споразума о оснивању Заједнице српских општина и да то остаје приоритет.
Марко Ђурић је посету Бриселу почео јутрос, учешћем на неформалном састанку шефова дипломатија ЕУ и Западног Балкана, који је одржан уочи састанка Савета за спољне послове ЕУ.
Министар Ђурић је данас имао и билатерални састанак са шефом холандске дипломатије Томом Берендсеном, са којим је разговарао о могућности унапређења сарадње две земље.
Након састанка, Ђурић је поручио да за Србију оснивање Заједница српских општина (ЗСО) остаје приоритет, оквир за изградњу институционалног капацитета Срба и заштиту колективних права српског народа на КиМ и истакао да дијалог Београда и Приштине није и не може бити разговор о међусобном признању.
„Ми инсистирамо на спровођењу споразума о ЗСО као услову без кога се не може, за изградњу поверења, нормализацију односа, која и јесте срж овог процеса“, рекао је Ђурић.
Осврћући се изјаву представника Приштине Глаука Коњуфце који је поновио захтев за међусобним признањем, Ђурић је истакао да је дијалог у Бриселу дијалог о успостављању ЗСО.
„Дакле, нека не буде било какве дилеме. За Србију дијалог Београда и Приштине није, неће бити и не може да буде дијалог о међусобном признању, већ јесте, може и мора да буде дијалог о успостављању ЗСО, о повећању колективних политичких, економских, културних и других права, не само српског народа већ и свих других народа који живе на подручју Косова и Метохије“, истакао је шеф српске дипломатије.
Он је нагласио да Србија жели да се отворе канали трговине, саобраћајни канали, да се смање политичке тензије и нормализују односи између Срба и Албанаца.
„Али не мислим да треба једни другима да убадамо прст у око тако што ћемо свуда и на сваком месту да помињемо статусна питања, тако што ћемо једни друге да оптужујемо за дестабилизацију као што смо могли да чујемо на неким ранијим састанцима, а и данас овде од представника Приштине“, рекао је Ђурић.
Како је рекао, „Београд није део те утакмице“.
„Ми играмо у вишој лиги, Лиги будућности, лиги у којој наш регион постаје регион успеха, а оне политичке снаге и у Приштини и другде које су бежале у претходне три и по године од спровођења споразума, надам се да ће у наредном периоду да докажу добру веру и Бриселу и Београду, поштујући договорено“, истакао је Ђурић.
Додао је да је на састанку са Соренсеном говорио и о положају ухапшених Срба на Косову и Метохији, о којима се, како је указао, мало говори.
„Ми имамо неколико десетина политичких затвореника на КиМ. Ми смо у великој бризи за њихов положај зато што наши представници немају увек прилику да их посете, некада ни њихове породице и сматрамо да питање решавања положаја политичких затвореника треба да буде узето веома озбиљно, зато што оно такође доприноси општој клими“, рекао је Ђурић.