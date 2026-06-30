Дрецун: Привођења Срба на Газиместану антицивилизацијски потез Приштине
Дан након масовног хапшења Срба после обележавања Видовдана на Газиместану, свих 36 приведених пред судом у Приштини изјаснило се да није криво, а пресуда ће бити изречена 1. јула. Председник скупштинског Одбора за одбрану и унутрашње послове Милован Дрецун изјавио је за РТС да је реч о антицивилизацијском потезу Приштине, чији је циљ, како каже, уништавање трагова српског битисања на Косову и Метохији.
Ухапшени Срби терете се за изазивање нереда и угрожавање јавног реда и мира, али њихови браниоци тврде да у оптужници нема ниједног доказа који би поткрепио такве оптужбе.
Тешић: Неће успети да спрече масован долазак Срба на КиМ
Начелник општине Пелагићево Славко Тешић, коме су приштинске власти забраниле улазак на КиМ како би присуствовао обележавању Видовдана у Грачаници и на Газиместану, рекао је да су му припадници такозване косовске полиције на административном прелазу, без икаквог образложења, саопштили да не може да уђе.
„Дали су ми папир и рекли да ћу документа добити тек када га потпишем, а на њему није било јасно наведено због чега ми се забрањује улазак. Покушавају на све начине да спрече масован долазак Срба. Последње две године сведоци смо да грађани Републике Српске у великом броју долазе на КиМ за Видовдан. Овим потезом неће спречити долазак, већ ће изазвати још већи одзив“, наводи Тешић.
Према његовим речима, забрана уласка траје од 30 до 60 дана, али планира да Косово и Метохију посети први дан, чим му то буде омогућено.
Милован Дрецун, гостујући у Јутарњем програму РТС-а, рекао је да потез Приштине показује колико поштује право на слободу кретања, али и да не поштује ништа од онога што је договорено Бриселским споразумом.
„Из године у годину систематски се појачава терор над Србима који на најважнији српски празник, Видовдан, одлазе на Газиместан. Тамо не можете да одете без снажних националних емоција, српских симбола и песама. Приштина би, вероватно, желела да на Газиместану буду само обележја такозване велике Албаније“, наводи Дрецун.
Према његовим речима, забрињавајуће је што је толики број Срба приведен и што ће, највероватније, бити прекршајно кажњени, без обзира на то да ли ће на крају бити ослобођени.
„То је њихов циљ. Желе да застраше Србе до те мере да више не одлазе на Газиместан. Настоје да униште све трагове српског битисања на Косову и Метохији. Газиместан је највећи симбол нашег опстанка на Космету. То је антицивилизацијски потез, а посебно забрињава однос међународног присуства. Одвојили су мајку од малолетног детета. Поставља се питање ко ће бринути о том детету док терористичке групе несметано делују“, каже Дрецун.