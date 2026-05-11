Елек за РТС: Више од обичних избора, и поред опструкција Српска листа ће се борити за сваки глас
Председник Српске листе доктор Златан Елек рекао је за РТС да очекује да на изборима 7. јуна на КиМ српски народ буде политички мудар и одговоран. Ово је више од обичних избора, Српска листа ће на овим изборима бити још снажнија, рекао је Елек.
На Косову и Метохији 7. јуна ће се поново гласати. Биће то пети избори у 16 месеци, а трећи пут покушај формирања скупштинске већине у Приштини.
Разговор Иване Татомир Чкоњевић са Златаном Елеком
Председник Српске листе Златан Елек подсетио је да је Српска листа на претходним изборима освојила већину гласова у свих десет српских општина, што, како је навео, показује подршку српског народа тој политичкој опцији.
„Очекујем да ће Српска листа на овим изборима који долазе седмог јуна бити још снажнија, јер само тако можемо да заштитимо интересе српског народа овде на територији Косова и Метохије“, рекао је Елек.
Говорећи о предстојећем изборном процесу, поручио је да је кључ у јединству српског народа и позвао грађане да изађу на изборе у што већем броју.
„Битно је да 7. јуна изађемо у што већем броју на биралишта, да не расипамо наше гласове и да не дајемо подршку Куртијевим сателитима“, истакао је Елек.
Навео је да су Срби на Косову и Метохији уморни од честих изборних процеса, али и од, како је рекао, притисака и хапшења без основа.
„Ми овде одлично разумемо умор и забринутост наших грађана, јер иза нас је више изборних процеса и не само изборних процеса, него тешких месеци и година где се врши огроман притисак на српски народ“, навео је председник Српске листе.
„Поједини центри моћи желе да ослабе Српску листу“
Додао је да ће Председништво Српске листе током дана одржати састанак на којем ће бити одређени кандидати за изборе 7. јуна 2026. године.
Осврћући се на изборне услове, Елек је оценио да је Српска листа поново ускраћена за представнике у појединим општинским изборним комисијама и упозорио на, како је навео, институционалну дискриминацију.
„То је доказ да поједини центри моћи у Приштини желе да ослабе Српску листу и српски народ“, казао је Елек.
Положај српског народа на КиМ
Говорећи о положају Срба на Косову и Метохији, истакао је да народ живи у тешким условима и под сталним притисцима, али да је задатак Српске листе да буде уз свој народ и пружи институционалну и правну подршку.
„Рецепт за останак и кључ опстанка јесте да будемо сложни, да будемо јединствени, да имамо снажну подршку државе Србије и да очувамо наше институције здравства, просвете“, рекао је Елек.
Он је оценио да је подршка државе Србије и председника Александра Вучића од пресудног значаја за опстанак Срба на Косову и Метохији и указао на значај нових инвестиција у инфраструктуру, здравство и образовање.
„Сваки нови инфраструктурни пројекат, ново радно место је пре свега велики подстрек за опстанак и останак нашег народа на Косову и Метохији“, поручио је Елек.