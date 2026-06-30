Литургијски, парастосима и пригодним културно-уметничким програмом
Обележавање Видовдана у Косовском Поморављу
Видовдан је ове године у Косовском Поморављу обележен традиционално литургијски, парастосима и пригодним културно-уметничким програмом. У раним јутарњим сатима 28. јуна у цркви Светог Марка у селу Шилову служена је пригодна литургија, након чега је испред споменика цару Лазару служен и парастос српским косовским јунацима који су дали своје животе у Косовском Боју супроставивши се далеко надмоћнијој турској војсци. Потом је изведен пригодан културно уметнички програм.
Такође у раним јутарњим сатима у цркви Светих Архангела у Великом Ропотову служена је литургија, након чега је организовано литије до спомен бисте цару Лазару у овом селу. Скупштина општине Ранилуг одржала је своју традиционалну свечану седницу поводом Видовдана на којој је укратко резимиран досадашњи рад на плану инвестиција и изложени планови развоја у наредном периоду.
У подне је традиционално је организован поход на брдо Прилепац где се налазио истоимени град у коме је столовао Прибац Хребељановић, отац цара Лазара и место где је рођен цар Лазар. Пароси косовскокаменички и ропотовски служили су парастос пред спомен плочом посвећеном цару Лазару која се сваког Видовдана износи на Прилепац. Потом је исечен колач и изабрано троје колачара за наредну годину. И на Прилепцу је изведен пригодан културно -уметнички програм. Овом догађају уз мештане околних села, представнике општине и институција , гостију са Републике Српске присуствовао је и помоћник директора Канцеларије за Косово и Метохију, Борисав Тајић.
Историчар Предраг Ковић укратко је подсетио на историјат косовског боја и његов значај за српску историју тог и потоњих периода и улогу цара Лазара у Косовском Боју и у српском историји.
У вечерњим сатима на сеоском стадиону у Великом Ропотову, организована је завршница овогодишњег обележавања Видовдана, уз пригодан културно- уметнички програм.
С.И.