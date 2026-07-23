Мисија ЕУ у Приштини: Позивамо на обуставу рушења објеката на Газиводама, власти да размотре законита решења
Мисија ЕУ у Приштини жали због јучерашњег рушења кућа на језеру Газиводе, које је спроведено док су погођени становници већ покренули судске поступке у року од 15 дана, року предвиђеном у обавештењима јавног предузећа Ибар-Лепенац о напуштању и рашчишћавању земљишта.
Како се наводи у саопштењу, Европска унија је забринута због недостатка поштовања правне процедуре у овом, као и у неколико других недавних случајева на северу Косова од фебруара ове године.
„ЕУ позива на тренутну обуставу свих даљих рушења, принудних уклањања објеката или преузимања имовине док се на одговарајући начин не отклоне забринутости у вези са поштовањем правне процедуре, пропорционалношћу, правом својине, људским правима и делотворним правним средствима“, саопштено је из Мисије ЕУ у Приштини.
Додаје се да би власти без одлагања требало да ступе у контакт са погођеним становницима и општинама и размотре законита решења.
„Улога Полиције Косова у оваквим операцијама мора остати строго у оквиру њеног законског мандата, заснована на јасним захтевима или одлукама надлежних органа и прописно документована“, наводи се у саопштењу.
Додаје се да неповратне мере извршења у контексту поступака који су у току и спорних имовинских захтева изазивају озбиљну забринутост у погледу владавине права.
„У складу са европским путем Косова, ЕУ очекује да власти хитно и транспарентно одговоре на ове забринутости и обезбеде да се сличне радње не понове“, наводи се у саопштењу Мисије Европске уније у Приштини.
Радници предузећа “Ибар–Лепенац” из Приштине започели су 21. јула рушење викендица на обали језера Газиводе.
Најављено је рушење 11 објеката који су у власништву Срба.