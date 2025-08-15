ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ НА РТС: НЕМИРИ НАЈВЕЋИМ ДЕЛОМ ИЗАЗВАНИ СПОЉА
Председник Републике Србије Александар Вучић гостујући у Дневнику 2 на РТС, говорио је о насиљу блокадера, евентуалним изборима, најављеним економским мерама, ситуацији у Српској, као и о историјском састанку на Аљасци.
О нередима широм Србије председникје казао :
– Не могу да будем неко ко ће бити задовољан, то утиче на живот свих грађана наше земље, економија и даље расте, али мањом брзином. Имамо много проблема у домаћем ПДВ, у броју туриста, управо због неодговорног понашања дела политичке елите и немира које неко проузрокује. То је највећим делом изазвано споља. Све су то трикови који су виђени у различитим политичким револуцијама. Нису то неке новине и другачије ствари, па је сад неко измислио да мора сваког дана да говори о полицијској бруталности.
На власт без избора
Вучић је рекао да у нашој земљи постоје људи који желе да дођу на власт без избора.
– Од почетка су говорили да неће изборе, а онда када смо им нудили нису хтели, а када су шватили да морамо да решавамо ствари, онда су тражили нешто што знају да неко не може да им испуни да би нередима дошли на власт. Неки људи су рекли, идемо да тучемо политичке неистомишљенике јер су хтели да бране своју кућу. Онда идемо на просторије политичких странака. Никада се није догодило да неко систематски уништава просторије политичке странке. Нисмо имали довољно снага да спречимо. Ту ноћ кад се то дешавало ја сам бринуо и животу 300 људи јер сам видео звери које су кидисале.
„Професионални“ медији
– Доживели смо да неко ко прича о професионализму, новинар Н1, каже овде је све мирно. Разбијају просторије, али све је мирно и у реду. Е то је слика обојене револуције у којој мора да се шири мржња према некоме. Све су уништавали пред собом. Цео програм се свео на мотке, шипке, каменице, уништавање. За то време ми градимо два нова моста, Клинички центар Војводине и многе друге ствари. Имамо невероватно трпељиву и стрпљиву полицију. Погледајте бандку која их је цело вече гађала предметима. Полиција стоји, не мрда, не помера се. И банда их бије и туче цело вече. Моје питање је ко је тај који их је учио да туку полицију? Хоћете државу без Вучића? Имаћете је за годину дана. Само размислите какву земљу желите у будућности. Је л ви мислите када дођете на власт, вама неко ово неће радити? Па нећете смети нигде да идете. Тражићу посебне награде за све те који трпе батине сваке вечери и тешке повреде. Да би сачували ред и поредак. Хоћете државу без полиције? Само реците. Нисте се сетили да кажете да је данас сахрањена Смиља Панић, мајка Ранка Панића.
Нико није јачи од државе
– Нико није јачи од државе. Само је питање нашег дозирања. СНС има 700 просторија, не знам. 1000. И сад ја морам да знам где ће имати људе а где неће? То је питање „Напали су ти земљи, а хоћеш ти остати у земљи или ћеш да се склониш“. Полиција се бори колико год може и труде се да покрије што више локација. Нећу да дозволим да ми додворавање некоме помути мозак, каже Вучић одговарајући на питање хоће ли бити полиције вечерас испред страначких просторија.
Избори
– Држава се води да бисте имали економски раст, градили земљу, бринули о грађанима, а не да излазите у сусрет недораслим политичарима. Ја сам председник, водим земљу на најбољи начин како мислим, часно и поштено. Толико је мали број људи на улицама, посебно у Београду, али и широм Србије. Доћи ће избори, гласаће за, против. Када ће доћи избори? Критеријуми су такви да ми имамо законски и уставни рок. Да ти законски и уставни рокови истичу на пролеће 2027. године. Е до тада ће надлежна институција да одлучи када ће бити, уколико буде раније. А не када се то вама прохте или када се прохте било коме другом, каже Вучић.
– Урадили смо више у претходних 10 и 12 година него што је у Србији урађено у претходних 60 година. Да вас подсетим, никада у Србији нисмо имали стабилан курс динара. Никада. Откад имамо динар као валуту. Имамо га у последњих 12-13 година. Никада нисмо изградили толико путева. Никада толико пруга. Никада толико научно-технолошких центара. Никада нисмо имали толике плате и пензије, а сад се боримо да имамо веће и о томе желим да говорим нешто. Дакле, и наставићемо то да радимо. Ви то можете да волите или не волите. Можете да ме мрзите колико год хоћете. То су чињенице. А ја сам се везао за ову земљу. Нигде одавде нећу да идем. Ја, за разлику од оних који би да ме руше, немам рачуне у иностранству. Не плаћа ме нико с поља, не плаћа ме нико с поља, одговорићу вам. Немам виле у иностранству, за разлику од њих, ни куће, ни станове, нити било шта друго. Ни у Трсту, ни у Барселони, ни у Лондону, ни у Паризу, ни у Минхену, ни у Вашингтону, нити било где друго. Нити ме интересује. Свој живот сам посветио и подарио Србији. У 11 година нисам на одмору провео седам дана. И не тражим ја да то било ко поштује, било ко оцени и воли. Али вам говорим колико је мени и мојој породици чиста савест. И зато не можете да разумете како се овако снажно и јако борим. Не зато што имам нешто да чувам, већ зато што знам шта сам све дао.
– Када буде потребе за изборима, биће, а биће превремени избори. И немојте да се изненадите изборима и да опет кажете сад је прерано.
Вучић је потом говорио и о ситуацији у Републици Српској и Милораду Додику.
– Код нас Срба се све везује за личност и шта нам окупациони медији преносе. Њему је донета пресуда не зато што је он Милорад Додик него зато што хоће да униште Републику Српску. То је злочин без преседана.
Економске мере
– Мере ћемо да препоручимо у наредних десет дана. Пре свега говоримо о значајним трговинским ланцима, али знате да сте мање халапљиви били, да сте мање алави били, а мало више поштовали потрошаче у Србији, до таквих мера не би ни дошло. Овако ће доћи до мера, те мере имају три основна циља. Прво је повећање куповне моћи и стандарда становништва. Друго је заштита наших добављача, заштита наших малих, микро и средњих предузећа. И трећи је смањење инфлаторног притиска, тиме јачање наше комплетне и монетарне и фискалне позиције. То ће бити комбинација разноврсних мера, дубинских, дугорочних, краткорочних и средњорочних, и верујем да ће људи због тога бити изузетно задовољни. Конкретизујемо шта то значи за буџете кућа. То значи да ће за буџете кућа, верујем да ће људи, око 26 до 28 милијарди евра се потрошити у трговинама. Ја верујем да, на различите начине, дакле. И ако то рачунате, ја верујем да ће 36% укупно ићи на прехрамбене производе, и воће, и поврће, и тако даље. У том делу, верујем да ћемо више од 20% укупно моћи да постигнемо, али им нећемо дати да се служе триковима типа ми кажемо 100 производа су јефтинији, они подигну цене за 200 производа. И ту надокнаде то. А не, не, не.
Председник Вучић је истакао да нико више неће моћи да изигра државу.
– Сада ћете имати системски колико маржу можете да подигнете. Нема више игре са државом, и не можете, и нећете моћи да изиграте правила које држава постави. Наш посао је да бринемо о грађанима. Ми ово радимо због људи у Србији. Не због не знам кога другог. Ми ово радимо због људи у Србији. И то је за нас важно.За мене је важно да кажем да неће бити грађанског рата. Покушаћемо да избегнемо све проблеме које неко прави, успећемо да наставимо да растемо. Нико од државе није јачи, шта год радили. Понашаћемо се као права и истинска демократија.
