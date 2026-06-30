Срби приведени на Газиместану изјаснили се да нису криви, пресуда 1. јула
Тридесет шесторо Срба који су на Видовдан ухапшени након парастоса на Газиместану данас су изведени пред судију за прекршаје у Приштини. Изјаснили су се да нису криви. Пресуда ће бити изречена 1. јула.Адвокати ухапшених казали су да им тзв. косовска полиција ставља на терет изазивање опште опасности и угрожавање јавног реда и мира.
„Њима су јуче одузета лична документа. Данас су се сви изјаснили да нису криви. Пресуда ће бити изречена 1. јула у 9 сати. Нисмо видели ниједан доказ који, који је полиција дала за ово дело. Тако да је захтев баш нејасан. Видећемо, надамо се да ће да буду сви ослобођени, да неће да буду никакве казне“, рекао је адвокат Никола Тодоровић.
Браниоци истучу да се већина ухапшених Срба након одлуке судије да изрицање пресуде одложи за 1. јул суочава са проблемом смештаја пошто долазе са територије централне Србије и из региона.
Медијима је било дозвољено да присуствују саслушању.
У суду у Приштини у току је саслушање Срба приведених на Газиместану
Како је наведено, тридесет шесторо Срба укључујући и једног малолетника приведени су јуче због нарушавања јавног реда и мира и провокативног понашања.
Градоначелнику Никшића и председници Скупштине општине Беране Види Ивановић није ни дозвољено да присуствују обележавању Видовдана и заустављени су на административном прелазу Брњак.
„Видовдан не сме бити повод за страх, привођења и понижење“
Епархија рашко-призренска изразила је дубоку забринутост и најодлучнији протест поводом поступања тзв. косовске полиције током и нарочито након обележавања Видовдана на Газиместану, које је бацило тешку сенку на молитвену и достојанствену прославу једног од најзначајнијих празника у духовном и историјском животу српског народа на Косову и Метохији.